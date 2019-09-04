كنيست الاحتلال: سنعلن السيادة الإسرائيلية على مدينة الخليل الفلسطينية

أكد يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست الإسرائيلي، على فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل وستجعلها من المدن الهامة في إسرائيل، حيث جاء ذلك خلال تصريح أدلشتاين أثناء كلمة ألقاها في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ظهر اليوم الأربعاء؛ بحسب الموقع الإلكتروني "I24NEWS".
وألقى يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست الإسرائيلي، وفقاً لوكالة "سبوتنيك"، كلمته أثناء المراسم الرسمية لإحياء ذكرى مرور 90 عاما على أحداث 1929 التي قتل خلالها 67 يهوديا في الخليل.
وأضاف أدلشتاين:
بعد مرور تسعين عاما على أحداث 1929، علينا القول بصوت واضح: حان الوقت بأن يتسع الحي اليهودي في الخليل وأن يتضاعف. حان الوقت أن تصبح زيارة الحرم الإبراهيمي أمرا في غاية السهولة والراحة والطبيعي للغاية.
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بيانا للتعليق على ما يتردد من نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة مدينة الخليل وبلدتها القديمة والحرم الإبراهيمي، اليوم الأربعاء.
وأدانت الخارجية الفلسطينية الزيارة التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، محذرة من مخاطر وتداعيات الزيارة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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