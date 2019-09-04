عقوبات أمريكية جديدة تتعلق بإيران.. بينها 16 كياناً و10 أفراد

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية إضافة شركات للشحن ولتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات الأميركية، حيث فرضت أميركا عقوبات على 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.

وقالت واشنطن إن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد وحزب الله وآخرين.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في 31 يوليو الماضي، قرارا بفرض حظر على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وهو القرار الذي رفضته إيران وسخرت منه، وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن وزير خارجيته، إن "العقوبات المفروضة على ظريف، تظهر لنا أن البيت الأبيض يخشى من قدراته الدبلوماسية. وإذا كانوا جادين في التفاوض، فمن يمكنه التحدث معهم سوى ظريف".

وأضاف روحاني: "ظريف هو رئيس الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية، ويتحدث نيابة عن كل أبناء الشعب الإيراني".

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قرار إدراج اسمه ضمن لائحة الحظر الأمريكي مفخرة كبيرة له.

عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن شكره وامتنانه للشعب الإيراني لتعاطفه معه ومساندته له أثر قرار الحظر الأمريكي على شخص الوزير، وكرر القول: "إنها لمفخرة كبيرة لي أن يفرض علي الحظر بسبب دفاعي عن شعب إيران الشجاع".

وأدان القرار عددا كبيرا من الدول بينهم روسيا وعددا من دول أوروبية القرار الأمريكي.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.