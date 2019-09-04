رئيس الأركان الروسى ونظيره الأمريكى يبحثان الوضع فى سوريا

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، الوضع في سوريا لمنع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن اتصالًا هاتفيًا تم اليوم بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع فاليري جيراسيموف ورئيس لجنة قادة أركان الولايات المتحدة جوزيف دانفورد.

وأضاف البيان، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونظيره الأمريكي جوزيف، ناقشا الوضع في سوريا في سياق الجهود الرامية لمنع وقوع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية.

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تأتي المباحثات الهاتفية بين رئيسي الأركان الروسية والأمريكية بعد أن شنت طائرات أمريكية تابعة للتحالف الدولي، السبت الماضي، غارات جوية استهدفت أهدافًا لتنظيم"داعش" في منطقة إدلب لخفض التصعيد بسوريا.

فيما نددت الدفاع الروسية، بالضربة الأمريكية، مشيرة إلى أنها نفذت دون إبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، ويعد انتهاكًا لجميع الاتفاقات السابقة، حيث عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر، فضلًا عن أنها خلفت دمارًا وعددًا كبيرًا من الضحايا.