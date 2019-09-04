الانتهاء من الفريق التنفيذي للصناعات العسكرية العربية السعودية

وأعلن الدكتور "أندرياس شوير" الرئيس التنفيذي لمؤسسة SAMI، أنه تم الانتهاء من إعداد المدير التنفيذي للصناعات العسكرية العربية السعودية (SAMI).

وقال شوير أن الفريق يضم قادة محليين بارزين وخبراء دوليين متخصصين في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى القطاعات المالية والإدارية والصناعية والاستراتيجية.

وتم تعيين أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدعم رحلة الشركة وتطوير قاعدة محلية قوية للتصنيع العسكري والدفاع في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن كل منهما سيلعب دورًا رئيسيًا في توجيه جهود SAMI لتبني الاتجاهات والتطورات الدولية، ونقل أحدث التقنيات إلى المملكة وإعداد الإنتاج المحلي لتلبية متطلبات السوق المحلية وأسواق التصدير.

ويتكون فريق SAMI التنفيذي من 13 خبيرًا ورائدًا في مختلف مجالات الصناعات العسكرية، خلال عام 2019، تم استكماله بإضافة أربعة خبراء كبار.

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وهؤلاء الخبراء هم المدير المالي ماتير العنزي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وليد أبوخالد، المدير العام للأنظمة البحرية خوسيه إستيبان غارسيا فيلااسانشيز وإيف بي أيرونوتيكس برونو دييل.

وأشار شوير إلى أن الانتهاء من الفريق التنفيذي للشركة يحدد المسار لمرحلة النمو المقبلة للشركة، حيث يتطلع المعينون الجدد إلى تسخير قدراتهم وخبراتهم الواسعة في الصناعة لدعم SAMI في تحقيق أهدافها.

وقال: "لقد وفرت أهداف الرؤية السعودية 2030 مصدرًا قويًا للحافز لقادة الصناعة الموقرين للانضمام إلى الشركة والعمل كعامل مساعد رئيسي للبرنامج من خلال المشاركة في نظام الدفاع البيئي الناشئ في المملكة العربية السعودية".

كما أشار إلى أن الفريق سيعمل ضمن مؤسسة SAMI الصناعية المتكاملة لتطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة ولعب دور رئيسي في زيادة الحصة المحلية من نفقات المعدات العسكرية إلى 50% بحلول عام 2030.