عقوبات أمريكية جديدة تتعلق بإيران.. بينها 16 كياناً و10 أفراد

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية إضافة شركات للشحن ولتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات الأميركية، حيث فرضت أميركا عقوبات على 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.
وقالت واشنطن إن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد وحزب الله وآخرين
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