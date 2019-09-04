أصالة لـ"أحلام": "كلّ إناء بما فيه ينضح"

هاجمت النجمة السورية أصالة نصري، ملكة الأغنية الخليجية "أحلام"، بعدما وصفتها بـ"الثعبان المنافق" في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "أصالة" قائلة: "حسن التّصرّف يأتي من طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب، همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّة، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح".

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام صرحت عبر لقاء تليفزيوني لها، بأنها تمتلك الجرأة أكثر من الفنانة السورية أصالة، وتصرح باسمها مرة واحدة خلال استضافتها في برامج التوك شو.

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وأضافت، خلال لقائها في برنامج "إم بي سي تريندينج"، المذاع عبر فضائية إم بي سي 4"، أنها: "لو كانت تمتلك بعض الجرأة وما تريد أن تحدث هذه البلبلة، ما كانت تطلع أمام الناس هي الكيوت الطيبة الحليوة التي لا تؤذي أحد"، وشبهتها بـ"الثعبان المنافق".

ووجهت لها رسائل قالت فيها: "لازم تكوني متصالحة مع حالك حبي حالك اتركي عنك الحقد والحسد، الشيء الوحيد لك عندي وقيمتك هو البلوك، أنا ما بحب المنافقين في حياتك".