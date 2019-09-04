باسل الخياط أحدث المنضمين لـ"عقد الخواجة"

انضم الفنان باسل الخياط لفريق عمل فيلم "عقد الخواجة" الذي تخوض بطولته الفنانة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود، والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسبوع المقبل.

ويظهر أبطال العمل هيفاء وداوود والفيشاوي بشخصيتين، مما يعتبر حدثًا جديدًا من نوعه في تاريخ السينما المصرية أن يظهر معظم صناع العمل بشخصيتين في آن واحد، فتدور قصة الفيلم بين ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، لافتًا إلى أن "هيفاء وداوود والفيشاوي" يتدربون بشكل مكثف خلال الفترة الحالية على المشاهد الأكشن قبل انطلاق التصوير حتى لا يواجهون صعوبة أثناء العمل، ومن المحتمل طرحه بالسينمات خلال موسم منتصف العام الدراسي لعام 2020 المقبل.

"عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، فى أولى تجاربه الإخراجية، بعد ما عمل مساعدًا للمخرج معتز التونى، وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.