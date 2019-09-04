كشمير تشهد أول وفاة في الاحتجاجات الهندية.. وباكستان تحذر

لقي رجل حتفه في كشمير الهندية بعد حوالي شهر من اصابته في احتجاج وهو أول حالة وفاة تؤكدها السلطات منذ أن ألغت الهند الحكم الذاتي الخاص للمنطقة المتنازع عليها الشهر الماضي، حيث جاءت أنباء الوفاة في الوقت الذي حذرت فيه باكستان من أن منافستها القديمة الهند كانت تزرع بذور الحرب من خلال عملها في منطقة الهيمالايا المقسمة.

ولطالما كانت كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة اشتعال بين الهند وباكستان المسلحة نوويًا. ويحكم كلا البلدين أجزاء من كشمير بينما يدعون ذلك بالكامل.

وخاضت الهند وباكستان حربين على المنطقة وقواتهما تتبادلان النار بانتظام عبر خط وقف لإطلاق النار يبلغ طوله 740 كم، والمعروف باسم خط السيطرة، وهو الحدود الفعلية.

قال مسؤولون أن أسرار أحمد خان (18 عامًا) أحد سكان مدينة سريناجار الرئيسية في المنطقة، توفي مساء الثلاثاء متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في السادس من أغسطس.

وقال جامو وكشمير المدير العام للشرطة ديلباج سينغ: "أصيب بجروح بجسم حاد في وضع قانوني ونظام حيث كان حشد عنيف ينغمس في رشق الحجارة."

وقال مسؤول حكومي آخر أن خان كان في العناية المركزة في مستشفى سريناجار.

وأضاف سينج إن بعض المتظاهرين قالوا أن خان أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع، رغم أن السلطات تشتبه في أنه ربما أصيب بحجر ألقاه المحتجون.

وقال سينغ إنه يجري التحقيق في الحادث.

وكان هناك قتيلان على الأقل خلال الاحتجاجات التي ذكرتها وسائل الإعلام في وقت سابق، ولكن السلطات نفت هذه التقارير.

وغمرت الحكومة وادي كشمير بالقوات وفرضت قيودًا على الحركة وقطعت معظم الاتصالات حيث أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سحب الحقوق الخاصة لكشمير في 5 أغسطس.

ودخل انقطاع الاتصالات، بما في ذلك قطع اتصال الهاتف المحمول والإنترنت، في يومه الحادي والثلاثين. كما تم اعتقال المئات من القادة السياسيين والعمال، بمن فيهم ثلاثة رؤساء وزراء سابقين.

ولكن تغيير وضع كشمير أغضبت باكستان التي تحاول لفت الانتباه العالمي إلى محنة المنطقة.

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وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم الجيش الباكستاني في مؤتمر صحفي في اسلام اباد "الوضع في كشمير أصبح خطرا كبيرا في المنطقة... العمل الهندي في كشمير يزرع بذور الحرب."

كما أكد المتحدث على موقف باكستان الثابت منذ فترة طويلة وهو أنه بينما كانت أسلحتها النووية مخصصة للردع، إلا أنها لم تكن تتبع سياسة "عدم الاستخدام الأول".

وحذر رئيس الوزراء عمران خان هذا الأسبوع من خطر الحرب مع الهند، ولكنه قال أن باكستان لن تتصرف أولًا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت لاحق أن تصريحاته لا تمثل أي تغييرات في السياسة النووية.

وسعت باكستان للحصول على دعم من الولايات المتحدة وبريطانيا القوة الاستعمارية السابقة وغيرها للضغط على الهند بشأن كشمير لكن الهند استبعدت أي تدخل خارجي في القضية.

وتقاتل الهند المتشددين الانفصاليين في الجزء الخاص بها من كشمير منذ أواخر الثمانينات، متهمة باكستان المسلمة بدعم المتمردين.

وتنفي باكستان ذلك قائلة إنها لا تقدم سوى الدعم السياسي لشعب كشمير.

وقال الجيش الهندي اليوم الأربعاء إنه احتجز اثنين يشتبه في أنهما عضوان في جماعة عسكر طيبة المتشددة في باكستان عندما كانا يحاولان العبور إلى كشمير الهندية.

وقال: "يتم القضاء على بعضهم، وبعضهم يتعرضون للإحباط ويعودون إلى موقع الجيش الباكستاني حيث تم إطلاقهم".

وقال ديلون: "إنهم يريدون التسلل بكميات كبيرة".

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الهندية إنها بحثت مع بريطانيا تقارير عن التخريب في المفوضية العليا الهندية في لندن خلال احتجاج على كشمير يوم الثلاثاء.