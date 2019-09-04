تراجع بورصة قطر بختام التعاملات

تراجعت بورصة قطر بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% خاسرة 0.05 نقطة، لتغلق عند مستوى 10295.25 نقطة.
وتم التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 73.5 مليون سهم بقيمة 277 مليون ريال قطرى عبر 8150 صفقة، وارتفع 20 سهمًا، وانخفض 21 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.
وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.59%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%.
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