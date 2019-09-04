تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي بختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1542.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاعي البنوك التجارية والاستثمار.
وتم التداول على بورصة البحرين بختام التعاملات على 1.4 مليون سهم بقيمة 379.4 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.93% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 0.80%، إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.20%.
فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألومنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.76% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة البحرين بختام تعاملات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.