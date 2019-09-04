تراجع بورصة البحرين بختام تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي بختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1542.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاعي البنوك التجارية والاستثمار.

وتم التداول على بورصة البحرين بختام التعاملات على 1.4 مليون سهم بقيمة 379.4 ألف دينار.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.93% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 0.80%، إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.20%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألومنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.76% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.