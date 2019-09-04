الحرس الثوري الإيراني يحتجز سبعة قوارب ويعتقل 24 أجنبيا في خليج عمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه احتجز سبعة قوارب صيد، واعتقل 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء جاسك في خليج عمان.

وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن “قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية”، مشيرا إلى “مصادرة 222 طن من الأسماك كانت على متن القوارب المذكورة”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن طهران ستطلق سراح سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في تصريحات للتلفزيون الإيراني: “ضمن سياستنا الإنسانية طلبنا من قبطان الناقلة البريطانية تعيين عدد من أفراد الطاقم للإفراج عنهم بحيث لا يؤثر ذلك في عمل الناقلة”.

وأشار إلى أن قبطان الناقلة هو من قدم أسماء سبعة من أفراد الطاقم وجميعهم يحملون الجنسية الهندية وسيعودون إلى بلدهم قريبا، وأضاف: “ليس لدينا أي مشكلة مع قبطان الناقلة وطاقمها”.

وأكد موسوي أن ملف الناقلة البريطانية “لا يزال يطوي مسيره القضائي والقانوني”.