تحقيق نفوق صادر الضأن للسعودية يؤكد سلامة القطيع

الخليج 365 :

كشفت مصادر مطلعة، لـ(السوداني) ، عن معلومات مهمة حول حادثة نفوق صادر الضأن للسعودية أغسطس الماضي، وقالت إن عدد المواشي المصدرة بلغ 122.339 رأساً تخص 13 جهة موردة، تم شحنها عبر 8 بواخر، وأكدت سلامة المواشي واكتمال إجراءاتها المحجرية كافة، وأرجعت سبب النفوق لفترة الحجز في الميناء السعودي.

وأوضحت المصادر، أن النفوق الأولي للمواشي في البواخر بلغ 2621 رأساً، وذلك جراء العطش وعدم الأكل لفترة انتظار تراوحت مابين 6-9 أيام، فضلاً عن حدوث نفوق كذلك عقب إنزال المواشي للحظائر. وشددت المصادر، على أن الرقم النهائي للنفوق لم يحدد بعد، ولكنها توقعت بأن يكون أقل من الرقم الذي ذكر في الإعلام بواقع 25 ألف رأس، وأن العمل لا يزال مستمراً مع المصدرين لحصر العدد الكلي للنفوق. وأشارت إلى رفع تقرير لجنة التقصي للجهات المختصة بوزارة الثروة الحيوانية.

وقال نائب رئيس شعبة مصدري الماشية الحية مهدي الرحيمة، في حديثه لـ(السوداني) إن حركة صادر الماشية استؤنفت بعد توقف مؤقت حدث خلال الفترة الماضية، موضحاً انسياب حركة الصادر للأسواق كافة أمس الأول دون مشكلات. وأضاف: لجنة التحقيق الخاصة بنفوق آلاف من صادر الضأن للسعودية عقدت اجتماعات وأكملت تقريرها.

وتحصلت (السوداني) على أسماء شركات البواخر الناقلة للمواشي، وضمت البركة 6، الإيمان، البركة 8، حاجة فاطمة، البركة7، بانياس، ليلى “جي”، مكة 2. إلى جانب أسماء الموردين المتأثرين حسن الهدى، فضل محمد معيتيق، علي محمد صالح، أبوميلص، حامد العويني، عائد عواد العديني، أحمد أبولين، خالد عكود، فيصل العيسى ، محمد صالح الكباشي ، صديق الفيل، العقيلي، خالد المدني.

يشار إلى أن عدداً من مصدري الماشية للسعودية، أعلنوا في أغسطس الماضي عن نفوق 25 ألف رأس من الضأن، وتكبدهم خسائر مالية كبيرة، قدرت بملايين الدولارات، موضحين بأن السلطات السعودية احتجزت البواخر لأكثر من أسبوع رغم اكتمال إجراءاتها، ما أدى لنفوق آلاف المواشي.