تجارالخرطوم: تذبذب الإمداد الكهربائي أتلف بضائعنا وأصولنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكا عدد من التجار بأسواق الخرطوم من تأثرهم من انقطاع التيار الكهربائي طوال ساعات اليوم وتسببه في تلف بضائعهم وأصولهم الكهربائية.

ونقل تاجر الخضر بالخرطوم “2” أبكر حمزة لـ(السوداني) أمس، تأثره الكبير من انقطاع التيار الكهربائي والذي انعكس على تراجع عرض كميات الخضرخوفاً من التلف وخاصة الخضر التي لا تتحمل درجات الحرارة.

وأشار أبكر إلى تلف قرابة الـ(10-12) كيلو من اللحوم بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وأضاف صاحب ملحمة بالسوق العربي صديق أحمد أن الجزارات هي الأكثر تضرراً من انقطاع الكهرباء وتعرض أصحاب الملاحم إلى التلف في بعض الأحيان وبصورة يومية مما أدى إلى حدوث زيادة في الأسعار بسبب ضعف المعروض مقابل الطلب، مضيفاً أن بعض التجار تراجعت كميات مبيعاتهم إلى (50-60) كيلو بدلاًعن (100) كيلو. ولفت لتسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في التأثير سلباً على تحكم التجار في السعر خاصة بعد تعرضهم للخسائر وعليهم التزامات إيجار المحال وفاتورة الكهرباء.

وأشار تاجر سلع فضل حجب اسمه إلى سيطرة الأثر النفسي بصفة خاصة على الأسواق عموماً عند انقطاع الكهرباء والحركة مما أدى إلى الركود في الحركة التجارية.