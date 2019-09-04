أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الاربعاء في البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
4/09/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|45.0000
|45.2250
|45.1125
|الين الياباني
|0.4025
|0.4045
|0.4035
|الجنيه الاسترليني
|58.2072
|58.4982
|58.3527
|الفرنك السويسري
|44.0800
|44.3004
|44.1902
|الدولار الكندي
|33.4597
|33.6270
|33.5433
|كرونة السويدية
|4.8010
|4.8250
|4.8130
|الكرونة النرويجية
|5.2458
|5.2720
|5.2589
|الكرون الدنماركي
|6.7577
|6.7915
|6.7746
|الدينار الكويتي
|147.0108
|147.7459
|147.3783
|الريال السعودي
|12.0006
|12.0606
|12.0306
|الدرهم الاماراتي
|12.2526
|12.3139
|12.2832
|12.3609
|12.4227
|12.3918
|الدينار البحريني
|119.3001
|119.8966
|119.5984
|ريال عماني
|116.9135
|117.4981
|117.2058
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|61.1816
|61.5060
|61.3438
|الدولار الحسابي (مصر)
|3.2500
|3.2898
|3.2699
|اليورو
|50.4581
|50.7103
|50.5842
|XAR
|1836.7930
|1846.2242
|1841.5086
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.