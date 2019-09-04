شاهد بالصور: وزير الخارجية الالماني هايكو ماس يتجول في ساحة الاعتصام الخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:



وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس برفقة وفد يضم 30 مسؤولا، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، إلى أن ماس تجول مع مرافقيه في محيط مقر قيادة الجيش وجامعة الخرطوم، وسط تغطية واسعة لمحطات التلفزة العالمية.

وقال مدير عام العلاقات الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، محمد عبد الله التوم، إن “الزيارة تأتي في إطار حرص ألمانيا على الاستقرار والسلام بالسودان، ودعم الحكومة الانتقالية، والرغبة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”.

وأضاف، أن “السودان يتطلع لدور ألماني إيجابي بارز خلال المرحلة المقبلة، من واقع تأثيرها الكبير في الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا، خاصة بالنسبة إلى دورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي، وعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين”.