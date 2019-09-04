التحقيق مع علي محمود في مُخالفات أراضٍ وعقارات في مُخالفات أراضٍ وعقارات

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كشفت مصادر موثوقة، عن تنفيذ أوامر قبض في مُواجهة عددٍ من قادة حزب المؤتمر الوطني، بشأن مُخالفات وتجاوُزات في الأراضي والعقارات.

وبحسب صحيفة الصيحة أبلغت أنّ نيابة مُخالفات الأراضي ألقت القبض أمس على رموز وقيادات بالوطني، بحسب البلاغات المُدوّنة لنحو (40) مسؤولاً في النظام السابق، وأفادت المصادر بأنّ النيابة ألقت القبض على وزير المالية الأسبق

علي محمود عبد الرسول، ومدير بنك السودان المركزي في عهد النظام السابق بدر الدين محمود، وطبقاً للمصادر، فإنّ النيابة ستبدأ إجراءات التحري والتحقيق كمرحلة أولية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)