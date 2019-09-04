الوطني: يطلب مُهلة للرد على دعوى بحل الحزب

التاريخ: 04-سبتمبر-2019
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كَشَفَت منظومة “زيرو فساد”، أنّ حزب المؤتمر الوطني المعزول، طالب محكمة الطعون الإدارية بمنحه مُهلة (10) أيام للرد على الدعوى المُطالبة بحل الحزب بحُجة امتلاكه أذرعاً عسكرية.
وقال المحامي نصر الدين علي نور التابع لـ”منظومة زيرو فساد” في تصريحات صحفية أمس، إنّ محامي حزب المؤتمر الوطني طلب من قاضي محكمة الطعون الإدارية منحه مُهلة حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، للرد على الدعوى التي
حَرّرَهَا أحد أعضاء منظومة “زيرو فساد” لحل الحزب الحاكم السابق بدعاوى امتلاكه أذرعاً عسكرية، وأوضح نور أنّ الدعوى الإدارية تم تقديمها في يناير الماضي لمُسجِّل الأحزاب والتنظيمات السياسية لحل المؤتمر الوطني، على خلفية حديث
القيادي البارز فيه علي عثمان طه بأنّ لديهم “كتائب ظل” قادرة على الدفاع عن الحزب بالروح إذا تَطَلّب الأمر،وبحسب صحيفة الصيحة ونَـــــوّه إلى أنّ المادة (14) من قانون الأحزاب تحظر إنشاء أو تكوين أذرع عسكرية للتنظيمات السياسية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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