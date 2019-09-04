الجنرال يكشف برنامجه الإعدادي ويتحدث عن الإضافات الجديدة في الجهاز الفني

كشف المدير الفني للهلال صلاح محمد آدم عن برنامجه التحضيري للفترة المقبلة، التي يؤدي فيها فريق الهلال مباريات مهمة على الصعيدين المحلي والأفريقي، وأفاد الجنرال أن تحضيرات الفريق لمواجهة إنيمبا النيجيري بدأت مطلع الشهر

الحالي في غياب العناصر الدولية، مبينها أنهم حريصون على تجهيز المجموعة الحالية من اللاعبين للاستفادة من جهودها في قادم الاستحقاقات المحلية والأفريقية، ولفت إلى أن الفريق خاض تجربة إعدادية أمام القوز مشيرا إلى أنهم وضعوا

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برنامجا متكاملا يحتوي على تدريبات وتجارب إعدادية، ستتواصل اليوم الأربعاء بمواجهة توتي العاصمي ومن ثم أداء تمرين قبل مواجهة فريق ودنوباوي عصر غد، مبينا أن الهلال سيختتم تجاربه الإعدادية بمواجهة فريق هلال كادوقلي قبل السفر

إلى العاصمة النيجيرية لمواجهة فريق إنيمبا النيجيري في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة اليوم التالي رحب المدرب صلاح محمد آدم بالإضافات الجديدة في الجهاز الفني وقال إنه سيعقد اجتماعا بالكابتن هيثم مصطفى والكابتن محمود جبارة السادة لمناقشة سير الترتيبات الفنية في الفترة المقبلة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)