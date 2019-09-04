ألمانيا تدعم السودان بـ(15) مليون يورو

أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن تفاهمات كبيرة مع الإدارة الأميركية، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، (حدثت تفاهمات كبيرة

مع الإدارة الأميركية حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأحرزنا تقدماً كبيراً في ذلك)، وقال حمدوك (ناقشت مع وزير الخارجية الألماني، تحديات الفترة الانتقالية في السودان)، وأوضح أن نسبة مشاركة المرأة وتمثيل

المناطق من أسباب تأخير إعلان الحكومة، وأشار إلى أن حكومته ستعمل على إيقاف تدهور الجنيه السوداني، وكبح التضخم وإعادة الثقة في النظام المصرفي، من جهته أعلن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس عن مساعدات إنسانية

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للسودان بقيمة (15) مليون يورو، مؤكداً استعداد بلاده لاستئناف التعاون التنموي مع السودان والذي كان متوقفاً طوال حقبة النظام السابق، وقال ماس، إن بلاده ستناقش موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في

الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري، وبحسب صحيفة آخر لحظة أضاف سندعو الجميع لدعم الحكومة السودانية لإنجاز التطور الاقتصادي، وشكلنا مجموعة أصدقاء السودان لدعمه في الفترة الانتقالية، وتابع،

(حان الوقت لاستئناف التعاون الاقتصادي مع الحكومة المدنية في السودان)، وأوضح أن (الشرط الأساسي للتطور

الاقتصادي في السودان، أن تعمل الحكومة على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)