رئيس الوزراء يعلن استئناف العام الدراسي في 15 سبتمبر الحالي

وجّه عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات السودان كحد أقصى في (15) سبتمبر الحالي، ووجه حمدوك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير مطلوبات استئناف

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العام الدراسي، وترأس حمدوك، أمس (الاثنين)، بمجلس الوزراء، اجتماعاً خاصاً لترتيب استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي، وذلك بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

وأوضح الطاهر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف، في تصريح صحفي، أن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي، وأبان أن الاجتماع وقف أيضاً على الترتيبات الفنية الخاصة بمعالجة أيام الدراسة التي فُقدت من العام الدراسي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الاجتماع وجه في هذا الصدد بالاستفادة من عطلتي السبت والدورة المدرسية لتعويض العام الدراسي.

وبحسب صحيفة اليوم التالي أعلن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون أن استئناف العام الدراسي بولاية الخرطوم سيبدأ يوم السبت الموافق 14/9/2019، مؤكداً التزام حكومة الولاية باستمرار تنفيذ حملات إصحاح البيئة وردم البرك وتعبيد الطرق المؤدية للمدارس.

الخرطوم(كوش نيو)