استرداد عربتي بوكس سرقتا من (ام درمان)

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استعادت شرطة المباحث المركزية فرع ولاية القضارف عربتي بوكس تايوتا موديل 1981 و1989 سرقتا من ام درمان وبناء على النشرة الجنائية الصادرة من قسم شرطة امبدة الخاصة ببلاغ تحت المادة “174” بان ادارة المباحث بالقضارف وبناء على جمع المعلومات بالمتابعة والرصد تمكنت من العثور على العربتين بمنطقة قردود شمال قرية ام شجرة.

وتمكن فريق المباحث المركزية بحسب صحيفة المجهر السياسي بقيادة النقيب شرطة محمد ابراهيم من ضبط العربتين بمنزل المدعو “ع. هـ” وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة “44” من القانون الجنائي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتم تسليم العربتين لصالح البلاغ, الى ادارة مكافحة سرقة السيارات بناء على قرار وكيل النيابة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)