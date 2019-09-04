التاريخ: 04-سبتمبر-2019
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أكد والي الجزيرة اللواء الركن أحمد حنان احمد صبير إستئناف العام الدراسي بمدارس الولاية يوم الحد القادم مؤكداً امكانية تعويض الايام المفقودة من العام الدراسي بالولاية دون اللجؤ الى الغاء عطلة السبت.
ووجه خلال اجتماع ضم المديرين العامين وشرطة الولاية والقوات المسلحة وادارة البترول والتجارة والطرق بوضع خطة اسعافية لمعالجة المدارس المتأثرة والطرق المؤدية للمدارس وتوفير الوقود والدقيق.
ولفت الى انه يمكن تجاوز وتعويض ايام العطلة بفترة الدورة المدرسية الملغية واستمرار عطلة يوم السبت.
وأشار لجهود حكومة الولاية في توفير الكتاب المدرسي والاجلاس. من جانبه قال مدير عام وزارة التربية والتعليم فتح الرحمن بحسب صحيفة المجهر ان مدارس الولاية تعطلت “13” يوما فقط وذلك للبداية المبكرة للعام, وقال ان جملة الايام المفقودة “20” يوما مما لايتطلب العمل يوم السبت, والإكتفاء بالتعويض بعطلة الدورة المدرسية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح المدارس بالجزيرة (الأحد) المقبل واستمرار عطلة (السبت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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