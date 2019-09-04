الهيئة العربية للاستثمار تراجع أداء شركاتها بالسودان

التاريخ: 04-سبتمبر-2019
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الخرطوم :ابتهاج متوكل
شدد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي، على دعم حركة التنمية الاقتصادية بالسودان، والحرص على توفير منتجات زراعية وغذائية مستدامة، لتعزيز الأمن الغذائي السوداني.
وتفقد المزروعي، في جولة ميدانية عدداً من استثمارات الهيئة بالسودان، شملت شركات المتميزة لإنتاج الخضر والمحاصيل الزراعية، الباقير للحوم الحمراء، إنتاج وتصنيع الدجاج العربي.
وقال المزروعي في تصريح صحفي بحسب صحيفة السودان أمس، إن الزيارة استهدفت الوقوف على أداء الشركات، والمعوقات التي تواجهها والتصدي لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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