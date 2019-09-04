قوى مسلحة في دارفور تمدد إيقاف العدائيات لـ(3) أشهر

أعلن تجمع قوى تحرير السودان، عن تمديد إيقاف العدائيات من طرف واحد لمدة (3) أشهر ابتداءً من الثاني من سبتمبر الجاري.

وتشير مصادر إلى أن تجمع قوى تحرير السودان هو تحالف عسكري برئاسة الطاهر حجر، يجمع عدداً من الحركات المتمردة في دارفور.

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ووقع تجمع قوى تحرير السودان قبل يومين اتفاقاً حول تنسيق المواقف التفاوضية مع حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي. وأقر الاتفاق الدخول بموقف ووفد تفاوضي واحد مع الحكومة السودانية.

وقال بيان مذيل باسم الطاهر حجر وفقاً للمصادر، إن تمديد إيقاف العدائيات يأتي من أجل إبداء حسن النويا تجاه ولبناء سودان جديد لتكون فيها المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات.

وأوضح أن تجمع قوى تحرير السودان ظل يدعم الحراك الثوري السلمي منذ الشرارة الأولى مروراً بكل مراحل الحراك، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)