التاريخ: 04-سبتمبر-2019
20 مشاهدة
أعلن تجمع قوى تحرير السودان، عن تمديد إيقاف العدائيات من طرف واحد لمدة (3) أشهر ابتداءً من الثاني من سبتمبر الجاري.
وتشير مصادر إلى أن تجمع قوى تحرير السودان هو تحالف عسكري برئاسة الطاهر حجر، يجمع عدداً من الحركات المتمردة في دارفور.
ووقع تجمع قوى تحرير السودان قبل يومين اتفاقاً حول تنسيق المواقف التفاوضية مع حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي. وأقر الاتفاق الدخول بموقف ووفد تفاوضي واحد مع الحكومة السودانية.
وقال بيان مذيل باسم الطاهر حجر وفقاً للمصادر، إن تمديد إيقاف العدائيات يأتي من أجل إبداء حسن النويا تجاه ولبناء سودان جديد لتكون فيها المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات.
وأوضح أن تجمع قوى تحرير السودان ظل يدعم الحراك الثوري السلمي منذ الشرارة الأولى مروراً بكل مراحل الحراك، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قوى مسلحة في دارفور تمدد إيقاف العدائيات لـ(3) أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.