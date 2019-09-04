مودة : الحرية لاتعني الخروج عن التقاليد

تناولت المذيعة مودة حسن مفهوم الحرية من جوانب مختلفة ، بالتركيز على التعامل والسلوك .

وأشارت مودة في الفترة الصباحية التي بثتها قناة النيل الأزرق أمس ، الى وجود ظواهر غريبة عقب ثورة ديسمبر المجيدة ، نابعة من مفهوم الحرية لدى البعض .

مشيرة الى أن الحرية لاتعني الخروج عن القيم والتقاليد المتأصلة في المجتمع السوداني .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة وجدت الحلقة تفاعلاً كبيراً من المشاهدين الذين تداخلوا عبر الهاتف وأجمعوا على أن الحرية لاتعني التعدي على حرية الآخرين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )