مودة : الحرية لاتعني الخروج عن التقاليد

تناولت المذيعة مودة حسن مفهوم الحرية من جوانب مختلفة ، بالتركيز على التعامل والسلوك .
وأشارت مودة في الفترة الصباحية التي بثتها قناة النيل الأزرق أمس ، الى وجود ظواهر غريبة عقب ثورة ديسمبر المجيدة ، نابعة من مفهوم الحرية لدى البعض .
مشيرة الى أن الحرية لاتعني الخروج عن القيم والتقاليد المتأصلة في المجتمع السوداني .
وبحسب صحيفة آخر لحظة وجدت الحلقة تفاعلاً كبيراً من المشاهدين الذين تداخلوا عبر الهاتف وأجمعوا على أن الحرية لاتعني التعدي على حرية الآخرين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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