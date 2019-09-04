النيل الأبيض: أكثر من (2800) أسرة فقدت منازلها بسبب الأمطار

كشفت ولاية النيل الأبيض عن توالي وصول الدعم للمتضررين من السيول والأمطار التي ضربت أجزاء واسعة من الولاية، مشيرة إلى أن عدد الأسر التي فقدت منازلها وممتلكاتها بلغت أكثر من (2800) أسرة.
وقال والي الولاية اللواء حيدر الطريفي بحسب صحيفة السوداني، إن المواد الإنسانية الموجودة تكفي حاجة حوالي ألفين و(200) أسرة، مبينا أن منظمة قطر الخيرية قامت بتوزيع مواد الإيواء والغذاء للمتضررين، وأكد أن جمعية الهلال الأحمر السوداني قدمت الدعم والأدوية، مشيراً إلى استقبالهم قوافل من القضارف وغرب دارفور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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