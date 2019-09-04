اتحاد العمال لم يتم إخطارنا رسمياً بإلغاء عطلة السبت

التاريخ: 04-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 120 مشاهدة نفى اتحاد العمال وجود اتجاه لإلغاء عطلة السبت للمؤسسات العامة والعامين بالدولة.

وقال أمين علاقات العمل بالاتحاد د. خيري النور عدم إخطارهم رسمياً باستئناف العمل يوم السبت أسوة بالمدارس، مشيراً إلى أن إلغاء عطلة السبت للعمال ضرورة لزيادة الإنتاج وأن الدولة بحاجة للعمل وزيادة الإنتاج في هذه المرحلة، مؤكداً على أن عدد إجازات الدول الغربية ذات الإنتاج الضخم يتراوح ما بين يومين إلى أربعة أيام ، وكشف خيري بحسب صحيفة السوداني، بأن إلغاء إجازة الدورة المدرسية بالنسبة للمدارس يعود بالفائدة للدولة هذا العام لتقليل المنصرفات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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