البرهان: الأجهزة الأمنية ترصد تحركات لأعضاء المؤتمر الوطني

كشف رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن رصد الأجهزة الأمنية لتحركات أعضاء حزب المؤتمر الوطني, مشيراً الى أن الحزب سيكون بعيداً عن الفترة الانتقالية.

وقطع بان لا حظر على أي فرد من أفراد حزب المؤتمر الوطني مؤكداً انهم سيقومون بمحاكمة كل من أجرم مهم في حق الوطن, لافتاً الى أن القوات السودانية في اليمن تعمل في مجالات الإسناد وليست لها مهام قتالية.

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وقال البرهان أن التربص بالثورة سيستمر ولكن سنتجاوز المرحلة المقبلة مع شركائنا, وأوضح بأن لا إقصاء لأحد خلال الفترة المقبلة إلا من يريد العمل ضد البلد.

وأوضح إن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك شخصية وطنية متوافق عليها وينظر إليه بتفاؤل لتحقيق أهداف الشعب السوداني, وأشار إلى أن الحكومة المدنية معنية بكيان الدولة والثورة والشعب السوداني يستحق أن يكافأ على صبره.

وقال: “لدينا تواصل جيد مع الولايات المتحدة ومستعدون للتعاون معها وقنوات التواصل مستمرة ونتطلع لتطوير العلاقات”, مطالباً الولايات المتحدة بحسب صحيفة المجهر السياسي باعادة النظر في حذف اسم السودان من قائمة الارهاب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)