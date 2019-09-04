معركة بين عروس ولص بسبب سلسل ذهب

قضت محكمة جنايات المدينة بالخرطوم جنوب ، بعقوبة السجن (3) أشهر وغرامة مبلغ (5) ألاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (3) أشهر أخرى كعقوبة بديلة للغرامة ، وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة بالشروع في سرقة سلسل من الذهب من رقبة عروس كانت برفقة زوجها داخل ركشة متوقفة داخل محطة مركبات بمنطقة الردمية بمايو جنوب الخرطوم .

وتمكن العريس من مقاومة اللص والقبض عليه وإقتيادة الى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته ، بأن اللص تسلل الى داخل الركشة التي كانت تقله هو وزوجته من منطقة الردمية الى منزلهما ، وانه ترجل من على متن الركشة لشراء قارورة مياه من بقالة .

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وأضاف بأنه شاهد المتهم وهو ممسك بعنق زوجته ويتعارك معها محاولاً سرقة السلسل ألا أنه لحق به وقام بضربه ، وتوقيفه وتسليمه الى قسم الشرطة ، التى دونت بلاغاً بالشروع في السرقة وتمت محاكمته وفقاً لذلك بحسب صحيفة آخر لحظة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )