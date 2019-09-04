بعد فضيحة التسجيلات الأخيرة.. نتنياهو يعين نفسه في هذا المنصب

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد.

وأبلغت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء الكنيست رسميا بأن نتنياهو سيحتل نفسه لهذا المنصب بدلا عن تعيين عضو آخر من حزبه "الليكود" له، ليصبح بذلك يتولى أربع حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتات.