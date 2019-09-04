إصابة الرباط الصليبي تحرم نورويتش سيتي من جهود كلوز لفترة طويلة

أعلن نادي نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن مدافعه السويسري الدولي الشاب تيم كلوز 21 عاما سيغيب عن الملاعب "لفترة طويلة" بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق أمام كرولي تاون في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وذكر النادي اليوم: "الأشعة كشفت إصابة كلوز بتمزق كبير في الرباط الصليبي للركبة اليمنى. وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوص تعليمات الأخصائيين". وقال دانيال فارك المدير الفني لنورويتش سيتي: "إنه وقت صعب على تيم. مشاعرنا كلها معه طبيعة الإصابة تؤكد أنها ليست سهلة. ولكنه يخضع الآن للرعاية تحت إشراف أفضل الأخصائيين".

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