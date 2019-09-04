أرسنال: صلاح سيفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي وليس ماني

قال مارتن كيون نجم أرسنال السابق، ان النجم المصري محمد صلاح سوف يحتفظ بجائزة "الحذاء الذهبى" والتى تمنح لهداف مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للموسم الثالث على التوالى، جاء ذلك خلال تصريحاته لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
كما أضاف كيون، لقد مر محمد صلاح بالعديد من الأزمات ولكنه محمد صلاح يرغب في حصد لقب الهداف لهذا الموسم، كما اضاف نجم ارسنال السابق "ليفربول هو المرشح المفضل للفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وإذا توج ليفربول باللقب فان محمد صلاح سيكون هو هداف المسابقة وليس ساديو مانى".
جدير بالذكر ان صلاح حصل على جائزة "الحذاء الذهبى"، عامى 2018 و2019.
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