المدير التسويقي للفورمولا 1 يقترب من بوابة الخروج

كشف موقع BBC ان المدير التجاري للفورمولا 1 شون براتشز يستعد لمغادرتها. وتابع التقرير ان الرئيس التنفيذي تشايس كاري والمدير الرياضي روس براون باقيان في مركزيهما.
وتابع التقرير ان الإعلان عن مغادرة براتشز قريب جدًا. يُذكر ان براتشز إستلم منصبه بعد قيام شركة ليبرتي ميديا بشراء الفورمولا 1 في نهاية عام 2016.
تجدر الإشارة ان الفورمولا 1 تتوجه هذا الأسبوع الى ايطاليا من اجل خوض جائزتها الكبرى التي ستقام على حلبة مونزا الشهيرة وهي ستكون المرحلة ال14 من البطولة.
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