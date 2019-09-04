بولندا تحرز العلامة الكاملة وتضمن صدارة مجموعتها بمونديال السلة

واصل المنتخب البولندي لكرة السلة انطلاقته الرائعة في بطولة العالم المقامة حاليا في الصين وحقق الفريق العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة بإحراز الفوز الثالث على التوالي في المجموعة الأولى بالتغلب على نظيره الإيفواري.

وكان المنتخب البولندي ضمن التأهل للدور الثاني قبل هذه المباراة لكن انتصاره على أفيال كوت ديفوار 80 63 ضمن له صدارة المجموعة حيث رفع رصيده إلى ست نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية مقابل ثلاث نقاط لمنتخب كوت ديفوار الذي خسر مبارياته الثلاثة وتذيل المجموعة لينتقل إلى اللعب على المراكز من 17 إلى 32.

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ويدين المنتخب البولندي بفشل كبير في هذا الفوز الثمين إلى لاعبه آدم فاتشنسكي الذي سجل 16 نقطة كما سجل زميله داميان كوليج 14 نقطة وأضاف ماتيوس بونتيكا 12 نقطة وأربع متابعات.

وفي المقابل، كان الإيفواري تشارلز آبو أفضل المسجلين في المباراة برصيد 23 نقطة لكنه لم ينقذ فريقه من الهزيمة.