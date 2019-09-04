كشف سر شعار كأس العالم قطر 2022

كشفت دولة قطر النقاب، عن شعار مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022،بعد أن تم اختيارها من قبل الفيفا لتقام البطولة في دول الخليج لاول مره
وتم الكشف عن أسرار الشعار لكأس العالم في قطر، ومراعاة 7 جوانب في التصميم، من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "Road To 2022 "
واستوحى شعار مونديال 2022 من الوشاح الصوف التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم للتدفئه وفي المنطقة العربية بشكل عام والخليج بشكل خاص وتم مراجعه تصاميم عديده خلال فصل الشتاء، وبحسب الصورة المبينة، فإن التصميم ركز على الثقافة العربية من حيث النقاط المستخدة في اللغة العربية أو تصميم الكرة بالأشكال الهندسية العربية، كما أن رقم 8 يشير إلى الاستادات الثمانية التي تقام عليها البطولة.
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