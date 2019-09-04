ألمانيا تدرس تقديم المساعدات للكونغو لمكافحة الإيبولا

يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، دراسة تقديم المزيد من المساعدات للكونغو لمكافحة وباء الإيبولا.

وقال ماس اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمدينة بوكافو شرقي الكونغو، حيث يتفشى الوباء الخطير من 13 شهرا: "لا يمكننا الاستمرار في الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تفشي الفيروس".

يذكر أن التفشي الأخير للإيبولا تسبب في إصابة أكثر من 3 آلاف شخص بالفيروس ووفاة أكثر من ألفين آخرين، ويعتبر هذا أسوأ تفش للمرض حتى الآن عقب انتشاره في غرب إفريقيا خلال عامي 2014 و2015، وقد أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص آنذاك.

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ويصعب السيطرة على المرض في الكونغو، بسبب انتشار ميليشيات متعددة تقوم بمهاجمة عمال الإغاثة المعنيين بمكافحة الفيروس.

وقال ماس: "بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، فإن التقدم لا يتم على النحو المأمول".