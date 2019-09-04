سلطنة عمان تقدر دور لجنة وزراء العمل بدول الخليج

أكد وزير القوى العاملة العماني ورئيس الدورة الحالية للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي أن السلطنة تقدر الأدوار التي قامت بها اللجنة في ترسيخ العمل المشترك وتمكين مواطني دول المجلس لاسيما الشباب منهم لشغل فرص عمل تتناسب مع طموحاتهم وتساهم في تنمية الموارد البشرية الوطنية كعنصر أساسي من عناصر التنمية الشاملة والمستدامة وإصلاح سوق العمل وتطوير التشريعات العمالية.
جاء ذلك في كلمته التي وجهها خلال انطلاق أعمال الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلطنة عمان،حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، موضحا الجهود المخلصة التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة خلال ترؤسها الدورة السابقة والتي كان لها الأثر الطيب في تطوير منظومة سوق العمل الخليجي.
وأضاف أن حجم التحديات التي تواجه أسواق العمل متعددة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب العمل على أدوات وآليات جديدة الى جانب الاستفادة من الخبرات المتاحة والمتوفرة من أجل مواكبة حجم وتعدد المتغيرات المتسارعة.
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