الاحتلال يغلق محيط الحرم الإبراهيمي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، البلدة القديمة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي، يأتي هذا عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باقتحام الحرم الإبراهيمي.
كما شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، في اقتحام المقدسات الإسلامية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل، وسط إجراءات أمنية مشددة، واحتجاجات واستعدادات فلسطينية للتصدي لهذه الزيارة.
تأتي تصريحات نتنياهو في إطار حملته الانتخابية ومحاولة لكسب أصوات المستوطنين المتطرفين.
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