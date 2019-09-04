الصين تفتح تحقيقا مع شركة "فيديكس" الأمريكية

أعلنت الصين اليوم الأربعاء فتح تحقيق مع شركة فيديكس الأمريكية لتوصيل البريد بعد العثور على سكاكين غير مسموح تداولها وخاضعة للرقابة في أحد الطرود المرسلة إلى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وذكرت وزارة الأمن العام الصينية –في بيان اليوم- أنه تم احتجاز الأفراد المعنيين لفترة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات.
وتعد هذه هي الحالة الثانية خلال أسبوعين التي تفتح السلطات الصينية المعنية التحقيق فيها مع شركة "فيديكس" الأمريكية للبريد السريع، حيث تعلقت الأولى بالعثور على طرد تابع للشركة به بندقية أرسلها عميل أمريكي إلى شركة منتجات رياضية في فوجيان شرقي الصين.
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