الجيش اليمنى يحرر مواقع باقم شرق محافظة صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، مدعومة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية اليوم من تحرير عدد من المواقع في باقم شرق محافظة صعدة، بعد هجوم مباغت على مواقع تتمركز بها عناصر ميليشيا الانقلاب الحوثي.
وقال قائد محور أزال العميد كنعان الأحصب - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن "أبطال الجيش الوطني مدعومون بمدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية قاموا بعملية مضادة ومباغتة على مواقع عناصر الميليشيا، بعد محاولتها تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطني، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع والتباب شرق قرية آل مزهر".
وأضاف أن العملية أسفرت عن إصابة وجرح العشرات من عناصر المليشيا وفرار ما تبقى منهم واغتنام الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة، موكدًا أن المعارك مستمرة ضد ميليشيا الانقلاب الحوثي حتى تتخلص البلاد من هذه الجماعة التي دمرت الوطن شعبًا وانسانًا.
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