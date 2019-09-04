قرقاش: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح إجتماع جدة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح إجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار".
يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إلى إسلام آباد لمناقشة الأزمة في اليمن.
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