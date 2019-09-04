كواليس خناقة "جونسون" و"كوربين" في مجلس العموم البريطاني

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تفاصيل الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين خلال جلسة مجلس العموم التي تجري الآن في البرلمان البريطاني.

وقال "كوربين" مهاجمًا "جونسون": "هل كان من الصواب أن تتضمن استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وهل يعتقد أحد أن الاتحاد الأوروبي سيتخلى عن حدودي الخلفية".

وهاجمه "جونسون" قائلًا "هذا استسلام.. فكوربين يريد إثارة الغوغاء والفوضى وغلق الطريق أمام الخروج، وأتحداه أن يوافق على الانتخابات".

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وكرر "كوربين" سؤاله قائلًا "جونسون لم يجيب على السؤال.. ما هي المقترحات التي طرحتها الحكومة على الاتحاد الأوروبي من أجل الخروج بصفقة، وعدم إجابته تؤكد أنه على لم يقترح شئ ذا أهمية أو حقق أي تقدم في مفاوضاته معهم".

ورد "جونسون" قائلًا "لا نتفاوض علنًا وأحرزنا تقدم كبير في طريقنا ومحادثاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وتابع "سنحصل بالتأكيد على صفقة للخروج، ولكن ما يقيدنا هو مشروع الاستسلام الي ترغبون في التصويت عليه بعد قليل، والذي لن يقودنا سوى للمزيد من التأخير".