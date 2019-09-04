شرطة دبي تنقذ 10 أطفال من ابتزاز "فورت نايت"

تمكنت "شرطة دبي" من إنقاذ أكثر من 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات من ابتزاز شاب لهم عبر لعبة "فورت نايت" الشهيرة على شبكة الإنترنت.

وقال العميد جمال الجلاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي اليوم الأربعاء، إن شابا جامعيا 25 عامًا استغل غرف المحادثة في اللعبة للتواصل مع الأطفال وإغرائهم بالمال بما يمكنهم من زيادة نقاطهم وارصدتهم وخوض مراحل متقدمة في اللعبة.

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وأوضح أن "المتهم كان يطلب من الأطفال إرسال صور شخصية ليجبرهم لاحقًا على تلبية رغباته الخاصة، ولكن تدخل شرطة دبي حال دون تماديه في تنفيذ مخططه المريض، وكشف عن حقيقته أمام عائلته التي صُدمت بابنها الجامعي، التي كانت تظن أن الدراسة وراء عزلته في غرفته لساعات طويلة".

وتابع الجلاف: "أخبر طفل والدته بأن شخصًا في غرفة المحادثة بلعبة فورت نايت عرض عليه المال مقابل إرسال صور خاصة له، فقامت الأم على الفور بفتح بلاغ بالشرطة، وتم التوصل للمتهم في وقت قياسي، ووجد في حوزته 200 صورة تعود لأكثر من 10 أطفال، كان يخطط لابتزازهم والتحرش بهم".