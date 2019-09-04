المفوضية الأوروبية: مخاطر بريكست بدون اتفاق "تزايدت"

اعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان نشر الأربعاء، أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر تزايدت.

وقالت المفوضية إن "الوقت القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان من مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد بدون اتفاق".

وأضافت أنها تدعو شركات مواطني الاتحاد الأوروبي الى "مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة" و"عدم الاستناد إلى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديد ثالثا" لموعد بريكست.

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من جانب آخر اعتبرت المفوضية الاوروبية ان شبكة الأمان الايرلندية، البند الوارد في اتفاق بريكست الذي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحبه، هو "الحل الوحيد" للحفاظ على اتفاق السلام في ايرلندا الشمالية والسوق الموحدة.

وينص بند شبكة الأمان كحل أخير، بقاء كل بريطانيا في الاتحاد الجمركي لتجنب عودة الى حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ونشر بيان المفوضية الاوروبية فيما تغرق بريطانيا في أزمة سياسية يمكن ان تؤدي الى انتخابات تشريعية مبكرة بسبب استراتيجية جونسون المثيرة للجدل بشأن بريكست.