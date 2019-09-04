ضاحي خلفان يسخر من شعار مونديال قطر بطريقة مثيرة!

سخر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان من شعار مونديال قطر بطريقة مثيرة، مواصلاً في الوقت ذاته هجومه على نظام الحمدين الحاكم في قطر.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "مع حملة قطر بالتنسيق مع حزب الإخوان للإساءة إلى الإمارات هل استطاعوا اختراق جدار الحماية الوطنية..! الذين يخططون لهذا الهدف لن يمروا من هنا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "صمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق".

وتابع: "المشكلة الآن قوم عبدالغفار.. بيصدعوني.. بتهمة الإساءة لسمعة الدولة" - في إشارة إلى الكاتب الإماراتي عبد الغفار-.

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وكانت اللجنة الرسمية المنظمة لبطولة كاس العام لكرة القدم 2022، أعلنت الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر في عام 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن شعار كأس العالم 2022 "مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي"، وتابع أن شرح ووصف الشعار يعني "العقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية"، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال. كما أن "الانحناءات في التصميم تمثّل تموّجات الكثبان الرملية".

وشمل العرض القطري الخاص شعار كاس العالم 2022 تفوقه عن عام 2010 على عروض كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، الراغبين في استضافة كأس العالم 2022.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن شعار كاس العالم 2022 في خطوة جديدة في الطريق نحو تنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم في نسخته الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.