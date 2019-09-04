حمدوك يكشف شروطه في تشكيل الحكومة الجديدة

كشف عبدالله حمدوك، رئيس حكومة السودان، شروطه من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ألمانيا: «نعلم أن تشكيل الوزارة هو حق شرعي لرئيس الوزراء، ولكنه حقيقة تمت إدارته بالحوار مع قوى الحرية والتغيير».

وتابع: «كانت هناك شروط من جانبي بشأن تشكيل الحكومة، أولها ضرورة التمثيل المناسب والمستحق للنوع ولكل الطوائف».

وأردف: «من حق النساء أن يمثلن بالحكومة الانتقالية لوجودهم بالصف الأول للثورة».

ومضى بقوله: «أما الشرط الثاني، فكان ضرورة تمثيل تلك الثورة العظيمة بكل تنوعاتها في كل الجهات وأقاليم السودان، وهذا كان سببا رئيسيا في التروي في اختيار عناصر الحكومة».

وتحدث حمدوك عن البرنامج الاقتصادي لحكومته، بقوله «نعمل حاليا على مشاريع قصيرة المدى تتمكن من إيقاظ الاقتصاد، لأن كافة موارد السودان كانت مستهلكة فيما يطلق عليه اقتصاد الحرب».

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وأردف: «نسعى حاليا لإنهاء كل الحروب والمنازعات، إرساء السلام في البلاد من أجل خلق قطاع إنتاجي يساعدنا على توفير مناخ اقتصادي جيد».

واستمر: «لكننا بحاجة عاجلة لأن نوقف التضخم، حتى نتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من دقيق وسكر وخلافه، وكذلك إعادة الثقة في النظام المصرفي الذي يمكن وصفه بأنه منهارا في الوقت الحالي».

واستطرد: «لا نريد أن نستمر في الاعتماد على الهبات، وأن نعتمد على اقتصاد قائم على الاستثمار».

وتطرق رئيس الحكومة السوداني إلى العقوبات الأمريكية إلى أن تصل السودان إلى تفاهمات بشأن العقوبات الأمريكية.

وقال حمدوك: «إذا لم نصل إلى تفاهمات من أجل إزالة اسم السودان من قوائم العقوبات، فلن يتغير أي شيء في البلاد على المستوى السياسي أو الاقتصادي».

وأردف: «نجري حاليا جملة مفاوضات موسعة في هذا الشأن، لأن الظرف حاليا ملائم من أجل ذلك القرار، وأعتقد أننا سنصل إلى تفاهم حول هذا الأمر».