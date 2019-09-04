اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الانتباهة

“3” وزارات تعطّل إعلان الحكومة

تحقيق لـ”الانتباهة” يكشف خفايا خطيرة حول رسوم صادر المحاصيل

تأجيل جلسة للنظر في حلّ المؤتمر الوطني

لجنة المعلمين: استئناف الدراسة مرفوض

تفاصيل صادمة في جلسة محاكمة متهمين بقتل معلم خشم القربة

رئيس الوزراء: تقدّم في ملف رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

آخر لحظة

أخيرًا..حمدوك يختار وزراءه والإعلان خلال ساعات

كشف معلومات صادمة في قضية المعلم

السيادي: حكومة الثورة لن تظلم رموز النظام

مودة حسن: الحرية لا تعني الخروج عن التقاليد

السوداني

أمر بالقبض على قيادي إسلامي بارز بتهمة غسل الأموال

لجنة للتحقيق في انقطاع الصوت بمؤتمر حمدوك ومسوؤل ألماني

إرجاء تسمية مرشحي”3″ وزارات

المتحري يكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل معلم خشم القربة

مدني عباس: مناصرو النظام السابق يريدون إثبات أنّ الجميع فاسد وكلنا لصوص

رئيس الوزراء: الصعوبات ستظل قائمة دون رفع السودان من”الإرهاب”

التيار

إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في غضون ساعات

“التيار” تكشف عن القائمة النهاية لوزراء حكومة حمدوك

احتشاد الالآف أمام وزارة العدل للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا الثورة

محكمة تلزم شركتي اتصالات باعتذار في الصحف عن قطع الإنترنت

توقف العمل في جمارك بورتسودان جراء عطب بـ”كيبل” اتصالات

الصيحة

نجاة”والٍ” أسبق إثر انجار لغم بسيارته في كردفان

حمدوك يكشف أسباب تأجيل إعلان التشكيل الوزاري

المحقق الثاني يروي تفاصيل صادمة في قضية مقتل معلّم”خشم القربة”

الطاهر حجر: اجتماعات جوبا تسعى إلى توحيد الحركات المسلّحة

الجريدة

الالآف يحتشدون أمام العدل تزامنًا مع ذكرى فضّ الاعتصام

وقفة احتجاجية لعشرات من قواعد الوطني بكوبر والشرطة تتدّخل

نجاة والي سابق من الموت بعد انفجار لغم أرضي بسيارته

الجبهة الثورية تعلن وحدتها والهادي إدريس رئيسًا

المجهر:

الحرية والتغيير تكشف عن الأسماء المتفق عليها لتولي الحقائب الوزارية

ألمانيا تتعهد بالمساعدة في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

“مناوي” لـ(المجهر): قوى الحرية والتغيير سرقوا مخرجات اتفاق أديس وضمنوها بالوثيقة

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الأهرام اليوم:

(حمدوك) يكشف صعوبات تواجه التشكيل الوزاري

وقفة احتجاجية لمنسوبي النظام البائد أمام (الدستورية) لإطلاق قياداتهم

مجلس السيادة: إعلان الحكومة سيتم خلال (48) ساعة

اليوم التالي:

حمدوك يختار (14) وزيراً.. والسيادي يحدد (48) ساعة لإعلان الحكومة

المحكمة ترفض طلباً لمنع التلفزيون من تغطية قضية أحمد الخير

المجلس السيادي يتجه لتحديد رأسمال الصرافات بـ(100) مليون دولار

الدار:

وكيل النيابة يفجر مفاجأة في محاكمة الشهيد أحمد الخير ويقول: لم يمت مسموماً

(الدار) تورد أسماء المرشحين لحقائب حكومة حمدوك في السودان

بالصورة والقلم.. الشاب البطل حافظ ينقذ السوق العربي من أبشع حريق

القبض على المتهم بتخدير ركاب البصات السياحية بالجزيرة

أنصار النظام السابق يحتجون أمام الدستورية لإطلاق سراح قياداتهم

اشتباك مع عريس قبل عقد قرانه بالمحكمة

صحيفة أخبار اليوم:

البرهان يحسم مشاركة الوطني ويقول : أحداث بورتسودان من مخلفات النظام السابق

الصادق المهدي : يجب استشارة (أهل الدم) في تسليم البشير للمحكمة الجنائية

حمدوك يرجع تأخير تشكيل الحكومة الى تمسكه بتمثيل النساء والاقاليم

الهادي ادريس رئيساً للجبهة الثورية خلفاً لمناوي

محمد بن زايد يدعو حمدوك لزيارة الامارات

تفاصيل الجلسة الثانية المثيرة لمحاكمة المتهمين في قضية المعلم الشهيد أحمد خير

صحيفة الوطن:

حمدوك يختار “14” وزيراً واعلان الحكومة خلال ساعات

ألمانيا ترفع سقف المساعدات المالية للسودان لـ “15” مليون يورو

إستجابة واسعة لحملة مقاطعة اللحوم بالخرطوم

صحيفة ألوان:

حمدوك كل اقاليم السودان يجب ان تمثل في الحكومة

انصار النظام السابق ينظمون وقفة احتجاجية امام الدستورية

السجن و الدية لقاتل صاحب بقالة بسبب معجون

الجبهة الثورية تعلن توحدها وتجدد رفضها للوثيقة الدستورية