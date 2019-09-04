إقتصادي: المركزي لا يستطيع تحديد الاحتياطي من النقد الأجنبي

الخليج 365 :

أوضح الخبير الاقتصادي محمد الناير ان البنك المركزي طوال السنوات الماضية, لم يعلن عن احتياطيه من العملات الأجنبية, وقال في الغالب لا يتم الإعلان عنه لضعف الاحتياطي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي ظل لفترات طويلة لا يعلن عن احتياطياته من النقد الأجنبي على الإطلاق, فالدول تعلن عن فالدول تعلن عن احتياطيها من النقد الأجنبي عندما يكون موقفها جيداً.

وأضاف: وفقا للتصنيف العالمي ان الاحتياطي الآمن في الدول هو ما يوازي “6” شهور من الاستيراد, فإذا كنا نحتاج “8” مليارات في السنة فيجب أن يكون لدينا أربعة مليارات لكل “6” أشهر, وكلما زاد الاحتياطي من النقد الأجنبي كلما كانت العملة أكثر استقرارا.

وأشار إلى أنه حينما يكون الاحتياطي أقل من ذلك أو يكفي فقط لفترة محدودة فإن الدول لا تعلن عنه لأن أرصدتها تكون سالبة, وخلال فترات طويلة لم يحدد البنك المركزي حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ولم يحسن التصرف خلال الفترات التي كانت تشهد تدفقات نقدية عالية في فترة الانتاج العالي للنفط قبل انفصال جنوب السودان, وبحسب صحيفة آخر لحظة قطع بأن لا أحد يستطيع أن يحدد حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي على الإطلاق.