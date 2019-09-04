احراج “حمدوك” أمام ضيفه وزير خارجية المانيا وتحقيقات تطال موظفين بمجلس الوزراء

شكل مجلس الوزراء بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة تحقيق بعد حدوث ربكة في أول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بالمجلس والذي جمعه مع وزير خارجية ألمانيا الذي يزور السودان بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”
وتفاجأ حمدوك عند بداية المؤتمر الصحفي بأن أجهزة الصوت وأجهزة الترجمة في مجلس الوزراء لا تعمل الأمر الذي تسبب في حرج بالغ له وللعاملين في مكتبه أمام الضيف الألماني، وقال مصدر من مكتب رئيس الوزراء لـ(التغيير) أن أجهزة الصوت تم التأكد من أنها تعمل قبل ربع ساعة من بداية المؤتمر وقال ” تأكدنا منها وكانت تعمل بصورة جيدة ولكن هناك من قام بتخريبها”
وقال مصدر من مكتب حمدوك أنهم شكلوا لجنة للتحقيق في الحادثة مؤكدا أن المتورطين فيها سيعاقبوا فورا ورجح أن يتم فصلهم من العمل في المجلس حال ثبت تورطهم
ولاحظ الصحفيون ومن شاركوا في المؤتمر الصحفي عدم وجود إجراءات تفتيش وتحقق من هوية الداخلين إلى مكان المؤتمر على خلاف ما كان يحدث في السابق
ولم يفلح المسؤولون عن أجهزة الصوت و الترجمة في إصلاحها حتى نهاية المؤتمر، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء وضيفه لرفع أصواتهم بدرجة كبيرة حتى يسمع الصحفيين حديثهم.
وقال المصدر من مكتب حمدوك بحسب “التغيير” أن تدابير جديدة ستتخذ في المستقبل مؤكدا أن فشل أول مؤتمر صحفي لحمدوك في مجلس الوزراء وعدم الاهتمام بسلامته وسلامة ضيوفه لن يمر دون محاسبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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