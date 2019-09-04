بالفيديو:رقصة مثيرة لملكة جمال النوبة في موكب كسلا بورتسودان ورسالة منها للشعب السوداني

أثارت ملكة جبال النوبة نتالينا يعقوب اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشاركتها في موكب المبادرة الشبابية من مدينة كسلا الى بورتسودان حيث ألقت كلمة دعت فيها الشهب السوداني الى نبذ القبلية والعنصرية حيث قالت:(قطع مسافة كبيرة جدا عشان نقدر رسالة مهمة جدا التعايش السلمي يعني شنو نوباوي يعني شنو بني عامر يعني شنو جعلي يعني شنو كردفاني نحن كلنا واحد كلنا سودانيين). كما شاركت نتالينا في البرنامج الثقافي من خلال تقديم رقصة علي الايقاعات التراثية اثارت الاعجاب .

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واشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركتها حيث قال:(شكرا للشباب الراكز وشكرا لملكة جمال النوب الراكزه وشكرا… شباب بورتسودان أن شاءالله ترجع ذي زمان واكتر. وفقكم الله) .وكان موكب المبادرة الشبابية قد قطع مسافة 467 كلم ما بين مدينة كسلا الى بورتسودان وهم يرددون شعارات الثورة طوال مسافة المشوار الطويل حيث كانوا يرددون (لا قبلية ولا جهوية سودانية مية المية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)